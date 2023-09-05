معسكر بالنمسا .. الأهلي يتقدم على أليمينجي السلوفيني في الشوط الأول

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، الشوط الأول من مواجهته الودية أمام ألمينجي السلوفيني متقدمًا بهدف من دون رد.

جاء الهدف عبر اللاعب محمود عبد المنعم كهربا.

ويخوض الأحمر اللقاء بتشكيل يضم كل من ..

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم الدبيس، معتز محمد، رامي ربيعة، محمد فخري.

خط الوسط: كريم نيدفيد، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، أحمد عبد القادر.

الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.

وانطلقت المواجهة الودية بين الأهلي و«NK Aluminiji» على ملعب جراتس في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت النمسا «السادسة بتوقيت القاهرة».

وتأتي المباراة الودية لفريق الأهلي أمام «NK Aluminiji»، وفقًا للبرنامج الذي وضعه مارسيل كولر المدير الفني للفريق، من أجل الوصول باللاعبين للجاهزية الكاملة بدنيًّا وفنيًّا قبل ختام معسكر الإعداد المقرر نهايته غد الأربعاء.

وشهد معسكر الأهلي الساعات الأخيرة مغادرة الرباعي مروان عطية ومحمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبدالمنعم للانضمام لصفوف المنتخب الوطني الذي يستعد لخوض مواجهة إثيوبيا في تصفيات كأس الأمم، وتونس الودية، بالإضافة للثلاثي حمزة علاء وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل الذين انضموا لمنتخب مصر الأوليمبي.

مغادرة أجانب الأهلي:

كما غادر أيضًا عن معسكر الأهلي كل من أليو ديانج معسكر الأهلي للالتحاق صفوف منتخب مالي، وعلي معلول للانضمام لمنتخب تونس، وبيرسي تاو الذي انضم لمعسكر جنوب إفريقيا.

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