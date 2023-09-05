سيف العسيري يعلن إنضمامه لفرقة إبهار مصر

ويقدم عدد من الأغاني خلال احتفالية مؤسسة التعليم اولا بالاوبرا المصرية





احتفلت مؤسسة التعليم اولا ( ابهار مصر ٢٠٢٣) بدار الاوبرا المصرية بحضور الدكتورة سلمى البكري رئيس مجلس الإدارة و الدكتور محمود حمزه المدير التنفيذي لمؤسسة التعليم أولاً والفنان طارق الدسوقي المستشار الفني والثقافي للمؤسسة

وتحت رعاية مؤسسة كريدي اجريكول مصر للتنمية وتحت اشراف وزارت التربية والتعليم و التضامن الاجتماعي والثقافة

حيث تم تكريم الخريجين في مجالات مختلفة ومن بينهم الغناء والذي فاز به الشاب سيف العسيري ابن محافظة أسيوط لهذا العام

نجل الصحفي محمود العسيري مساعد مدير تحرير الجمهورية

حيث تضمنت الحفلة السلام الجمهوري وأغنية ابهار مصر وكلمة جون بيير ترينيل الرئيس التنفيذي لبنك كريدي اجريكول مصر ورئيس مجلس أمناء مؤسسة كريدي اجريكول مصر للتنمية وكلمة الدكتورة سلمى البكري رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعليم اولا وفيديو ابهار مصر وعرض فريق التكنولوجيا وعرض فريق العلوم وتكريم الطلاب والعرض المسرحي ريسايكل والختام بالحفل الفني لفرقة ابهار مصر حيث قدمت الفرقة عدد من الأغاني والتي لاقت استحسان الحاضرين والفرقة بها أصوات متميزة تعيد زمن الفن الجميل ويقوم بتدريبهم الملحن الكبير احمد حمدي رؤوف وقدم سيف اغنية اهو ده اللي صار وأمانة عليك يا ليل طول

كان سيف العسيري قد فاز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة معاك من أول خطوة في مجال الغناء والتي تنظمها مؤسسة التعليم اولا

(مسابقة إبهـــــــار مصـــر ٢٠٢٣ ) ضمن عدد من المسابقات الأخرى اطلقتها المؤسسة والتي تعد من أكبر المسابقات لاكتشاف ودعم المواهب في مجال الفنون برعاية مؤسسة كريدي اجريكول مصر للتنمية ومؤسسة التعليم أولاً وتحت اشراف وزارتي التربية والتعليم ووزارة التضامن الاجتماعي وتم اجتيازه الاختبارات ليكون بذلك ضمن فريق الغناء والعزف لإبهار مصر

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