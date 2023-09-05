الزمالك 2005 يفوز على الجونة بثلاثية في بطولة الجمهورية

حقق فريق نادي الزمالك مواليد 2005 الفوز على نظيره الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء اليوم الثلاثاء، في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الجمهورية لنسخة الموسم الحالي 2023-2024.

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ازمالك 2005 يفوز على الجونة بثلاثية كريم حامد محمود عصام

وسجل أهداف الزمالك في مباراة الجونة اليوم كل من كريم حامد "هدفين" واللاعب محمود عصام هدفًا، بعدما سيطر لاعبو الفارس الأبيض على معظم أوقات المباراة.

وصنعوا فرصا عديدة تكللت بتسجيل هدف في الشوط الأول، ثم تعادل الجونة بالشوط الثاني، ثم سجل الأبيض الهدفين الثاني والثالث .

وحرص إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك على حضور مباراة الأبيض 2005 أمام الجونة اليوم مع كل من حازم إمام وجمال حمزة نائبا رئيس قطاع الناشئين، بالإضافة إلى شكري حسن المدير الإداري.

ويقود فريق 2005، محمد عبدالله مديرا فنيا، ومحروس السيد ومحمد فوزي ومعتز صلاح مدربين مساعدين، محمد عبدالجواد مدرب حراس مرمى، إبراهيم محمود إداريا، ياسين السيد للعلاج الطبيعي طبيعى ومحمد سيد للمهمات.