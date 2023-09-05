الأهلي في النمسا .. إمام عاشور يسجل مشاركته الأولى بقميص الأحمر «شاهد»

سجل إمام عاشور الوافد الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، ظهوره الأول بالمشاركة مع الأحمر في ودية الفريق السلوفيني ، الجارية الآن بدولة النمسا ، والتي تأتي في إطار معسكر الأحمر استعدادًا للموسم الجديد.





وارتدى عاشور الذي حل بديلاً مع مجريات الشوط الثاني القميص رقم 22.

كان شوط اللقاء الأول بين الفريقين قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وخاض الأهلي اللقاء بتشكيل ضم كل من ..

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم الدبيس، معتز محمد، رامي ربيعة، محمد فخري.

خط الوسط: كريم نيدفيد، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، أحمد عبد القادر.

الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.

وبدأت المواجهة الودية بين الأهلي و«NK Aluminiji» على ملعب جراتس في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت النمسا «السادسة بتوقيت القاهرة».

وجاءت المباراة الودية لفريق الأهلي أمام «NK Aluminiji»، وفقًا للبرنامج الذي وضعه مارسيل كولر المدير الفني للفريق، من أجل الوصول باللاعبين للجاهزية الكاملة بدنيًّا وفنيًّا قبل ختام معسكر الإعداد المقرر نهايته غد الأربعاء.

وشهد معسكر الأهلي خلال الساعات الأخيرة مغادرة الرباعي الدولي مروان عطية ومحمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبدالمنعم للانضمام لصفوف المنتخب الوطني الذي يستعد لخوض مواجهة إثيوبيا في تصفيات كأس الأمم، وتونس الودية، بالإضافة للثلاثي حمزة علاء وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل ابانضمامهم لمنتخب مصر الأوليمبي.

بالإضافة إلى مغادرة الثلاثي المحترف أليو ديانج ، علي معلول وبيرسي تاو إلى منتخبات بلادهم.

