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الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

فوائدها مذهلة| حضري ماسك الحلبة لعلاج قشرة الشعر من المرة الأولى

ماسك الحلبة لعلاج
ماسك الحلبة لعلاج قشرة الشعر

الإصابة بالقشرة من الأشياء المزعجة التي يصاب بها الجميع بسبب تراكم الدهون والإفرازات على فروة الرأس أو جفاف البشرة بشكل قوي، لذا نقدم لك طريقة استخدام بذور الحلبة لعلاج قشرة الرأس بتكلفة أقل مع بعض النصائح التي عليك اتباعها لروتين العناية بالشعر.

 

علاج الشعر من القشرة

طريقة استخدام بذورالحلبة لعلاج القشرة:

أحضري كمية كافية من بذور الحلبة.

انقعي بذور الحلبة في الماء الدافئ لمدة يوم كامل، ثم اطحنيها في الخلاط حتى تحصلين على عجينة ناعمة.

طبقي الخليط على فروة الرأس واتركيه 30 دقيقة قبل الشطف.

كرري الاستخدام حتى مرتين في الأسبوع.

 

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يخلصك من جميع مشاكل الشعر| فوائد زيت الجوجوبا السحري

نصائح للتخلص من القشرة:

استخدم الشامبو المضاد للقشرة الذي تتضمن مكوناته حمض الساليسيليك، مع تطبيق البلسم ذي النوعية الجيدة بعد الانتهاء.

تأكد من غسل الشعر بشكل جيد بعد الانتهاء من تطبيق الشامبو، وحاول الابتعاد عن مجففات الشعر وبخاخات تثبيت الشعر لأنها تزيد من جفاف فروة الرأس.

حافظ على اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن عن طريق التقليل من تناول الأطعمة السكرية والدهنية؛ لأنها تزيد فرص الإصابة بالفطريات.

تناول الدهون الصحية، مثل: الأوميجا 3، والأوميجا 6، والأوميجا 9 لتخفيف الالتهاب وتهدئة الحكة.

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