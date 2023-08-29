الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

يخلصك من جميع مشاكل الشعر| فوائد زيت الجوجوبا السحري

فوائد زيت الجوجوبا
فوائد زيت الجوجوبا للشعر

يحتوي زيت الجوجوبا على المعادن والفيتامينات والأحماض الدهنية والمواد المفيدة لصحة الشعر، فهو الحل السحري الذي يرغبه أغلب النساء، للحصول على شعر كثيف ولامع. 

 

زيت الجوجوبا للشعر

فوائد زيت الجوجوبا للشعر

يعالج قشرة الشعر

يحتوي زيت الجوجوبا على مضادات البكتيريا ومضادات الالتهابات، والتي تساعد على تنظيف فروة الرأس بعناية، ما يمنع ظهور قشرة الشعر.

يسهم في التخلص من الترسبات اللزجة والدهون الزائدة التي توجد على فروة الرأس والمسببة لظهور قشرة الشعر.

يساعد زيت الجوجوبا على علاج الشعر الجاف والتالف، والتخلص من التقصف والتشابك الذي يصيب الشعر.

 

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يعالج الشعر التالف من الحرارة

يعد زيت الجوحوبا علاجًا رائعًا للشعر التالف نتيجة استخدام أدوات تصفيف الشعر عالية الحرارة، والعلاجات الكيماوية، فعند تطبيقه على الشعر، يشكل درعًا وقائيًّا لمحاربة الأضرار الناجمة عن الحرارة العالية.

 

مرطب للشعر

يحتوي زيت الجوجوبا على العناصر المغذية والتي تمنح الشعر الرطوبة اللازمة وتحمي الشعر من التكسر والجفاف.

ويعتبر زيت الجوجوبا من الزيوت المهمة التي تحتوي على فيتامين سي وفيتامين ب، والتي تساعد على تغذية الشعر وترطيبه.

 

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يعزز من نمو الشعر وكثافته

زيت الجوجوبا غني جدًّا بالفيتامينات والمعادن، لا سيما الفيتامينات، BوEوC، ما يجعله مكونًا فعالًا جدًّا في تعزيز صحة الشعر وزيادة نموه الطبيعي وجعله أكثر كثافة وسمكًا، وذلك من دون أن يثقل الشعر أو يجعله دهنيًّا.

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