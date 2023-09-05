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الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

هولندا تدعم الشركات الدولية المشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلنت وكالة المشاريع الهولندية أنه يمكن للشركات الدولية والمنظمات غير الحكومية التي تسعى إلى المشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا أن تتلقى الدعم من الحكومة الهولندية في إطار مرفق الشراكة الأوكرانية.

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وقالت وكالة المشاريع الهولندية على موقعها الإلكتروني : "إذا كنت رجل أعمال دولي أو ممثل لإحدى منظمات المجتمع المدني وترغب في العمل مع منظمة أوكرانية في أنشطة إعادة الإعمار في أوكرانيا، فلتتقدم بطلب للحصول على إعانة من مرفق الشراكة الأوكرانية"، مشيرة إلى أنه نظرًا للحرب الروسية فإن أوكرانيا تحتاج إلى "قدر كبير من الدعم".

وأوضحت أنه في كثير من الأحيان، لا يمكن تمويل مشاريع إعادة الإعمار عبر القطاع التجاري، ولتقديم الدعم، أنشأت وزارة الخارجية الهولندية مرفق الشراكة الأوكرانية لدعم مشاريع إصلاح الأضرار وإعادة الإعمار للقطاعين العام والخاص. 

ويهدف المرفق إلى المساعدة على التعافي المستدام للاقتصاد في أوكرانيا في قطاعات المياه والرعاية الصحية والزراعة، وحيثما أمكن، يجب أن تعمل المشاريع على تحسين وضع الفئات الضعيفة مثل النساء والشباب.

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