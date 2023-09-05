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الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ألمانيا تسلم ذخيرة منتجة حديثا لدبابات جيبارد إلى أوكرانيا

بوابة الوفد الإلكترونية

 

تسلمت القوات المسلحة الأوكرانية ذخيرة منتجة حديثًا للدبابة الألمانية جيبارد المضادة للطائرات.

 

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وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس - في بيان لوزارة الدفاع الألمانية اليوم الثلاثاء إن "الحرب في أوكرانيا تذكرنا كل يوم تقريبًا بأن الدفاع عن بلادنا يعتمد على الدفاع الجوي والذخيرة الكافية، ومع استئناف إنتاج ذخيرة جيبارد، نركز على هذين الجانبين الأكثر أهمية".

وأكد أن ألمانيا أظهرت مرة أخرى أنه يمكن الاعتماد عليها. ووفقا له، ستواصل ألمانيا دعم أوكرانيا في المجالات التي تشكل نقاط قوة لألمانيا، وهي المدفعية والذخيرة والدفاع الجوي الأرضي.

يذكر أنه في فبراير الماضي، قال وزير الدفاع الألماني في اجتماع لمجموعة الاتصال المعنية بالدفاع الأوكراني في بروكسل إن وزارة الدفاع الفيدرالية قدمت طلبًا للحصول على ذخيرة من شركة Rheinmetall AG في ألمانيا.

وينص العقد، الذي تم توقيعه في فبراير، بميزانية قدرها 168 مليون يورو، على توريد إجمالي 300 ألف طلقة ذخيرة. وللقيام بذلك، كان من الضروري استئناف الإنتاج، الذي تم تعليقه منذ فترة طويلة في ألمانيا. وعلى الرغم من العملية المعقدة، تم تسليم الذخيرة الأولى إلى أوكرانيا بعد سبعة أشهر تقريبًا من توقيع العقد.

وحتى الآن، سلمت ألمانيا 46 دبابة مضادة للطائرات من طراز جيبارد إلى كييف، مع خطط لشراء ستة دبابة أخرى. ويتم استخدام تلك الدبابات لمكافحة الأهداف الجوية مثل الطائرات أو الصواريخ الموجهة.

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