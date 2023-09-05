وزير الدفاع الروسي: "أوكرانيا تكبدت خسائر بأكثر من 66 ألف عسكري منذ بدء الهجوم المضاد"

كشف وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أن خسائر القوات الأوكرانية كانت فادحة على مدى الأشهر الثلاثة الماضية منذ بدء ما يسمى بهجومها المضاد، مشيرًا إلى أن هذه القوات لم تحقق أي اختراق على أي محور.

قال شويجو في تصريح اليوم الثلاثاء: “إن خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية ما يسمى بالهجوم المضاد تجاوزت 66 ألف عسكري و7600 قطعة سلاح”.

أضاف: أن القوات الروسية تواصل تدمير البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، إذْ قصفت 34 مركز قيادة تابعة لقوات كييف في شهر واحد، موضحًّا أن قوات كييف تهاجم أهدافا مدنية وتصور هذه الهجمات على أنها انتصارات عسكرية في محاولة لإخفاء فشل الهجوم المضاد.

تابع وزير الدفاع الروسي: أسقطنا خلال الشهر الأخير أكثر من 1000 مسيرة أوكرانية، واعترضت قواتنا 159 قذيفة صاروخية من أنظمة "هيمارس" الأمريكية و13 صاروخًا مجنحًا غربيًّا"، مؤكدًا أن كييف شن هجوم مضاد للشهر الثالث على التوالي دون أن تحقق أي تقدم على أي محور.

أشار إلى أن النظام الأوكراني يحاول يائسًا أن يظهر للغرب بعض النجاح على الأقل لإطالة أمد النزاع، منوهًّا بأن القوات الروسية تمكنت من تعزيز مواقعها على محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا بشكل كبير على طول الجبهة.