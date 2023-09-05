موعد مواجهة الأهلي المحتملة في نصف نهائي المونديال أمام بطل أمريكا الجنوبية

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في مونديال الأندية بملاقاة الفريق الفائز من مواجهة الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي 15 ديسمبر المقبل، خلال منافسات البطولة المقرر إقامتها بمدينة الطائف خلال الفترة من 12 إلى 22 من الشهر ذاته.





ومن المنتظر أن يتأهل الفائز من مواجهة الأهلي في الجولة الثانية لملاقاة بطل كأس ليبارتادوريس في ‏نصف نهائي البطولة 18 ديسمبر، ليبتعد الأهلي بذلك حال تأهله عن مواجهة مانشستر سيتي في قبل النهائي.

وأقيمت مراسم القرعة اليوم بمدينة جدة اليوم الثلاثاء في حضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة ‏القدم وكوكبة من الرموز ونجوم الكرة.‏



كما شهدت فعاليات القرعة وجود حسام غالي، عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن النادي الأحمر في مراسم إجراء القرعة ‏بتكليف من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على الكرة.

أندية البطولة..

وتشهد منافسات كأس العالم للأندية وجود كل من الأهلي الفريق المتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا، والاتحاد ‏السعودي ممثلًا عن البلد المضيف «السعودية»، ومانشستر سيتي الإنجليزي الفائز بدوري ‏أبطال أوروبا، وأوراوا ريدز الياباني الفائز بدوري أبطال آسيا، ونادي ليون المكسيكي الفائز ‏بدوري أبطال الكونكاكاف، وأوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا ‏‏٢٠٢٣، بينما يتم لاحقًا تحديد الفائز بلقب كأس ليبارتادوريس وبالتحديد في شهر نوفمبر المقبل.



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