أول تعليق من محمد صلاح على عرض الاتحاد السعودي الجديد

رفع نادي الاتحاد عرضه لضم محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي الحالي بعد رفض العرض الأول المقدم من النادي السعودي، والذي أثار الجدل من جديد في الشارع الرياضي بعد غلق سوق الانتقالات في إنجلترا.

قدم نادي الاتحاد عرض أول لضم محمد صلاح من ليفربول وقيمته 170 مليون جنية إسترليني، وتم رفض العرض ليظهر بعدها تأكيدات من داخل النادي الإنجليزي بأن النادي لم يكن يفكر في قبول عرض النادي السعودي لصعوبة التفريط في خدمات النجم المصري.

تعليق محمد صلاح على عرض الاتحاد السعودي الجديد:

ونشر محمد صلاح صورة من خلال حسابه الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلالها يرتدي سماعات الأذن الكبيرة والتي قد تعني عدم الاستماع لما يقال والتركيز في الفترة الحالية فقط مع ليفربول.

تفاصيل عرض الاتحاد الثاني لضم محمد صلاح:

أما عن تفاصيل العرض الثاني "الخرافي" المقدم من نادي الاتحاد السعودي لضم محمد صلاح، فيحصل المصري على 215 مليون إسترليني كراتب بواقع 170 مليون إسترليني بالإضافة إلى 45 مليون إسترليني إضافات.

بالإضافة إلى حصول صلاح على نسبة من مبيعات قمصان نادي الاتحاد في مختلف الأماكن، فضلًا عن كونه سفير لـ 3 شركات سعودية كبرى.