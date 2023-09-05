أول تعليق من رئيس الاتحاد السعودى على مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية

تحدث أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، على مشاركة العميد في بطولة كأس العالم للأندية لنسخة 2023 المقرر لها في جدة، خلال الفترة من 12 لشهر ديسمبر وحتى 22 من الشهر ذاته، بمشاركة 7 أندية.

اقرأ ايضًا ..

تصريحات أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد

وكتب انمار الحائلي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد من خلال حسابة الرسمي: "ما كان بالأمس حلماً أصبح اليوم واقعاً نعيشه باستضافة كبرى البطولات العالمية على أرض مملكتنا الغالية في ظل رؤية الخير والعطاء 2030 التي رسمها ويرعاها سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وبإشراف سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل".

وتابع رئيس الاتحاد تصريحاته: "فما وصلنا له كمجلس ادارة واجهزة فنية وادارية ولاعبين بتحقيق الدوري الاستثنائي والوصول مره اخرى للعالمية هو امر معتادين عليه كاتحاديين وبإذن الله سيكون نادينا كعادته متميزاً عندما يمثل الوطن في المحافل الخارجية".

أقيمت اليوم الثلاثاء قرعة كأس العالم للأندية في مدينة جدة، والتي أسفرت عن مواجهات قوية بين الاتحاد الذي يلاقي أوكلاند سيتي ويتأهل الفائز من تلك المواجهة نظيره الأهلي المصري في ربع نهائي مونديال الأندية 2023.