الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

سقوط عصابة سرقة الأسلاك الكهربائية بالأقصر

بوابة الوفد الإلكترونية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها  لاسيما جرائم السرقات.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تنسيقاً ومديرية أمن الأقصر  قيام (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة إسنا) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الأسلاك الكهربائية. 

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بدائرة المركز.. وبحوزتهم (بندقية خرطوش - طلقات لذات العيار - 8 لفافات من الأسلاك الكهربائية –2 إسطوانة أوكسجين - مقص حديدى).. وبمواجهتهم إعترفوا بسرقة المضبوطات من أعمدة الإنارة بإحدى القرى بدائرة المركز ، والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهم الإجرامى وإسطوانتى الأوكسجين والمقص الحديد لتقطيع الأسلاك الكهربائية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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