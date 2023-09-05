أحداث مثيرة.. كشف ملابسات سرقة مبلغ مالى من شخص بالقاهرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثانٍ بمديرية أمن القاهرة من (سائق لديه معرض لتجارة وإستيراد السيارات بالقليوبية) بشأن السطو عليه.



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وأكد أنه عقب قيامه بتسليم سيارة خاصة بالمعرض عمله لمعرض آخر كائن بدائرة القسم وإستلام مبلغ مالي قيمة السيارة إستقل سيارة أجرة "ميكروباص"يستقلها (السائق ،3 أشخاص مجهولين) إلا أنه فوجئ بقيام السائق بتغيير خط السير وقيام مستقليه بوضع رمال على وجهه لحجب الرؤية وسرقة المبلغ المالى المشار إليه وهاتفه المحمول وإنزاله بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن ضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص أحدهم عامل بذات المعرض "لإثنين منهم معلومات جنائية")وبحوزتهم السيارة الميكروباص المستخدمة فى الواقعة.

وبمواجهتهم أقرأحدهم بأنه نظراً لطبيعة عمله بالمعرضمحل عمل المجنى عليهوعلمه بتوجهه لبيع سيارة وإستلامالمبلغالمالى عقب إتمام عملية البيع قام بالإستعانة بباقى المتهمينوإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.. كما تم بإرشادهم ضبطجزء من المبلغ المالى المستولى عليه ، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.