التموين: انطلاق معرض أهلا مدارس بمدينة نصر من 15 إلى 29 سبتمبر

بالتعاون بين وزارة التموين واتحاد الغرف التجارية

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معارض اهلا مدارس هذا العام سوف تكون بحد ادني 3 معارض بكل محافظة، وبعض المحافظات سوف تصل بها الي 5 معارض بالإضافة الي الشوادر والسيارات المتنقلة، واضاف " المصيلحي "ان الشركة القابضة للصناعات الغذائية سوف تشارك باجنحة للسلع الغذائية بكل معرض وبتخفيضات تصل الي 25 % ، واكد ان السلاسل التجارية سوف تشارك بركن اهلا مدارس لتوفير احتياجات المواطنين من مستلزمات المدارس والسلع الغذائية.

موعد معرض اهلا مدارس

وأشار المصيلحي إلي أن المعرض الرئيسي سيقام بصاله جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر خلال الفترة من 15 سبتمبر الي 29 سبتمبر ، مشيرا الي ان المعرض سوف يقام علي مساحة 6000 متر بمشاركة 170 عارض متنوع ما بين الادوات المدرسية والمنتجات الجلدية والشنط والادوات الالكترونية المدرسية والملابس اضافة الي 20 جناح للسلع الغذائية.

وصرح معاون الوزير المتحدث الرسمى احمد كمال ان الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية ، اكد خلال اجتماعه مع احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والسادة رؤساء الغرف التجارية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وبحضور اللواء احمد حسنين الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية ، والمهندس ايمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك ، و الدكتور علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجارية، ان الوزير قد وجهه بأن تكون الاولوية في المعارض لعرض الادوات والمستلزمات المدرسية، مؤكدًا علي اهمية عرض المنتجات بجودة عالية للمواطنين مع الوصول للحد الأقصى للتخفيضات.

وأشار "كمال " ان رئيس جهاز حماية المستهلك أكد خلال الاجتماع ان عدد المكتبات التي تشارك في معارض اهلُا مدارس 105 بالاضافة الي 130 معرض فرعي بالاضافة الي 42 شادر ، واكد ان عدد العارضين بالمعرض الرئيسي سيشارك به 6 اجنحة للبنوك بالاضافة لوجود عروض من شركتين، اضافة الي 30 جناح للادوات المدرسية ، و 20 جناح لشنط المدارس ، و30 جناح للملابس و 30 جناح للأحذية، بالاضافة الي 20 جناح للسلع الغذائية.



وأكد أحمد حسنين الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ان الشركة سوف تشارك بجناح لعرض السلع الغذائية بكل معرض رئيسي بنسب تخفيضات تصل الي 25 % ، مؤكدا ان السلع الغذائية تشمل السكر والأرز والزيت والمكرونة والكثير من السلع التي يحتاجها البيت المصري.

فيما أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية انه تم الاتفاق مع الغرف التجارية لعرض الكتب الخارجية بمعارض اهلا مدارس بتخفيضات تصل الي 15%.

وكشف الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية ، عن انشاء عدد كبير من المعارض بالمحافظات الحدودية وبالقري والنجوع لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والادوات المدرسية، واكد السادة رؤساء الغرف التجارية " الجيزة والقاهرة والقليوبية " ان اقليم القاهرة الكبري سيتم إنشاء 15 معرضا بها لمدة لا تقل عن شهر.