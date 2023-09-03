محمد دياب يعلق على سفاح الجيزة "مسلسل مصري حقيقي"|أحمد فهمى أثبت إنه ممثل بجد

أعرب المخرج محمد دياب خلال تصريحاته، عن رأيه في مسلسل "سفاح الجيزة"، مؤكدا "شغل متميز وهايل في تداخل الأزمنة واختيار أمتى يديك معلومة وأمتى يخبي عليك، وأحمد فهمي أثبت إنه ممثل بجد".

تصريحات محمد دياب

محمد دياب يشيد بسفاح الجيزة "مسلسل مصري حقيقي"

أشاد محمد دياب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" بمسلسل سفاح الجيزة وفريق العمل والإخراج.

أشار محمد دياب قائلا: "اتفرجت علي مسلسل سفاح الجيزة ... شخصيا كنت رافض فكرة القاتل المتسلسل وبحس أنها غربية ولو اتعملت هنا هتبقى كأنها مترجمة وبعيدة عن واقعنا بس المسلسل حقيقي ومصري جدا ومكتوب حلو جدا وفيه شغل هايل في تداخل الأزمنة واختيار أمتى يديك معلومة وأمتى يخبي عليك".

مسلسل سفاح الجيزة

محمد دياب عن اخراج سفاح الجيزة" مميز علي كل العناصر"

أضاف محمد دياب متحدثا عن الإخراج:"أما الإخراج فبصراحة مستوى سينمائي وشغل على كل العناصر عشان تطلع بالتميز ده، زي الملابس والديكور والموسيقى واختيار الأغاني الرائع".

محمد دياب يحيي أحمد فهمى" أثبت إنه ممثل بجد"

اختتم محمد دياب حديثه معبرا :" وأخيرا تحية لأحمد فهمي لإصراره على تغيير جلده وإثبات إنه ممثل بجد! مبروك جدا ومستني باقي الحلقات".

أحمد فهمى في مسلسل سفاح الجيزة

أحداث مسلسل سفاح الجيزة

وفي الحلقة الثالثة والرابعة من مسلسل "سفاح الجيزة" يرتكب "جابر" أكثر من جريمة قتل، يقتل الفتاة التي تهدده بفضح أمره، ويقتل "فادية" التي أعطته مبلغ 45 ألف جنيه وعندما طالبته بها تهرب، ويقتل شخص آخر كان رأى "فادية" وهي ذاهبة إليه، حتى يخفي جريمته.

كما نتعرف خلال الحلقة على جزء من ماضي "جابر" الذي رأى والدته وهي تقتل والده، وكانت تعامله بقسوة كبيرة في طفولته.

أبطال مسلسل سفاح الجيزة

ومسلسل "سفاح الجيزة" بطولة أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمرة، صلاح عبد الله، داليا شوقي، جيهان الشماشرجي، هايدي خالد، من إخراج هادي الباجوري وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر.