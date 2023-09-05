يامال يكشف أسباب تفضيله المنتخب الإسباني على المغربي

كشف لامين يامال، لاعب برشلونة الشاب أسباب تفضيله المنتخب الإسباني على نظيره المغربي، بعدما قرر اللاعب تمثيل الماتادور خلال الفترة المقبلة.

ولفت يامال الأنظار إليه بشدة خلال الفترة الحالية، بعد المستويات الكبيرة التي قدمها مع البارسا في الفريق الثاني، ليقرر المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز تصعيد اللاعب للفريق الأول.

وأكد يامال في تصريحات للاتحاد الإسباني لكرة القدم أنه سعيد للغاية بتمثيل الماتادور، حيث أنه أمر لا يُصدق.

تصريحات يامال

علق يامال على تمثيله للمنتخب الإسباني، حيث قال: "هذا الأمر لا يصدق أن ألعب لإسبانيا، فأنا أريد أن أستمتع لأقصى درجة".

وتابع:"أنا بطبعي أحب الهدوء وتعودت بالفعل على الأجواء في برشلونة، وسنرى كيف ستسير الأمور".

وأكمل: "عندما كنت صغيرًا، خضت مباريات ضد أشخاص أكبر مني بكثير، فكانت أمي دائمًا تحذرني من التدخلات وما إلى ذلك، ولكني أخبرها بأن تكون هادئة وتثق بي".

بينما علق على النصائح التي تلقاها من زملاؤه ببرشلونة، فقال: "نتحدث سويًا أنا وبالدي، فهو دائمًا ما يقول لي أن أستمتع وأقوم بالمراوغات".

وتابع: "بينما جافي، فدائمًا يطالبني بأن أتقدم دون خوف، وبيدري أيضا، يساعدونني كثيرا".

عن اللاعب الذي يرغب في اللعب بجواره، ويحب مزاملته: "الجميع في المنتخب الإسباني رائعين، ولكني أحب أسينسيو كثيرا".

بينما علق على تمثيله للمنتخب الإسباني، فقال: "لعبت طيلة الفترات الماضية مع إسبانيا، منذ فترة تحت 15 سنة".

وأضاف: "كنت دائمًا واضح، أريد اللعب مع إسبانيا وأن أفوز ببطولة أوروبية وكأس العالم وكل ما هو ممكن".

الجدير بالذكر أن المنتخب الإسباني ألتقي بنظيره المغربي في ثمن نهائي كأس العالم بقطر 2022 الماضية، حيث نجحت كتيبة وليد الركراكي في تحقيق الفوز وبلوغ ربع نهائي المسابقة.