الشباب السعودي يضم العويس و3 لاعبين مقابل رحيل الكوري كيم

يفكر الجهاز الفني والإداري في نادي الشباب في رحيل الحارس الكوري الجنوبي للفريق كيم سيونج جيو، خلال السوق الصيفية الجارية، التي تُقفل بعد غد، يوم الخميس المقبل.

اتفقت إدارة نادي الشباب مع محمد العويس حارس مرمى نادي الهلال على الانتقال لليوث في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، وذلك بعدما تعاقد الزعيم مع محمد الربيعي حارس النادي الأهلي.

الشباب يكشف أسباب رغبتهم في رحيل كيم

تبحث إدارة نادي الشباب رحيلَ كيم سواءً على سبيل الإعارة أو نهائيًا، وذلك بسبب تراجع مستواه الفني، وعدم تقديمه الإضافة المطلوبة في الفترة الأخيره.

ويواجه نادي الشباب صعوبة في مخالصة حارسه الكوري، وينتهي عقد كيم مع شيخ الأندية السعودية في 2025، ويحصل على راتب سنوي قدره مليون و800 ألف دولار.

يأتي القرار الأقرب داخل إدارة نادي الشباب هو رحيله على سبيل الإعارة لأحد أندية دوري روشن السعودي، أو أي فريق خليجي، لإتاحة فرصة لتسجيل لاعب أجنبي بدلًا منه.

كان الشباب قد تعاقد مع كيم سيونج جيو لمدة ثلاثة مواسم في فترة مجلس إدارة النادي السابق برئاسة خالد البلطان، وكان الليوث قد اتفق مع الهلال على ضم الحارس الدولي محمد العويس بفصة نهائية، بالإضافة إلى الثلاثي عبد الله رديف وحمد اليامي ومحمد جحفلي على سبيل الإعارة ضمن صفقة حسان تمبكتي.