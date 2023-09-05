الاتحاد السعودي يفاوض الهلال لضم نجم الفريق

دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في مفاوضات جادة مع إدارة نظيرتها في الهلال، للتعاقد مع نجم الفريق الأول ودعم صفوف العميد في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، وقبل غلق باب الانتقالات الصيفية هذا الموسم.

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الاتحاد يفاوض الهلال لضم سالم الدوسري

ويرغب نادي الاتحاد في ضم النجم السعودي الدولي سالم الدوسري جناح الزعيم، مستغلين الغياب المحتمل للاعب عن تشكيل الفريق الأساسي في الفترة المقبلة ومع بداية ظهور النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بعد فترة التوقف الدولي.

كما تريد إدارة نادي الاتحاد حسم الصفقة سريعًا قبل غلق الميركاتو الصيفي الحالي للسماح لهم بتسجيل اللاعب لإمكانية مشاركته في كأس العالم للأندية 2023.

ينتهي عقد سالم الدوسري مع نادي الهلال في يونيو من عام 2025، ويتبقى له موسمين رفقة أزرق الرياض، وكانت بداية اللاعب مع الأزرق في عام 2011.

سالم الدوسري بديل محمد صلاح

يبدو أن نادي الاتحاد يرغب في ضم سالم الدوسري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليكون بدلًا من محمد صلاح الذي لم تنجح الإدارة في حسم التفاوض معه بعد رفض يورجن كلوب المدير الفني للفريق رحيل اللاعب.