الإمارات وألبانيا تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اليوم الأحد في أبوظبي مع نائبة رئيس وزراء ألبانيا وزيرة الطاقة والبنية التحتية بيلندا بالوكو سبل تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - استعدادات الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.

ورحب بن زايد بزيارة وزيرة الطاقة والبنية التحتية الألبانية، مؤكدا أهمية العلاقات الإماراتية الألبانية وحرص دولة الإمارات على تعزيزها وتطويرها على مختلف الأصعدة.

من جانبها، أعربت الوزيرة الألبانية عن تطلع بلادها إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك مع دولة الإمارات في المجالات كافة.