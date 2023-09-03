الأحد 03 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الإمارات وألبانيا تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

الشيخ عبدالله بن
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان

 

بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اليوم الأحد  في أبوظبي مع نائبة رئيس وزراء ألبانيا وزيرة الطاقة والبنية التحتية بيلندا بالوكو سبل تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات.

txt

إصابة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبو ظبي بوعكة صحية

txt

السيسي يعزي الإمارات في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - استعدادات الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.

ورحب بن زايد بزيارة وزيرة الطاقة والبنية التحتية الألبانية، مؤكدا أهمية العلاقات الإماراتية الألبانية وحرص دولة الإمارات على تعزيزها وتطويرها على مختلف الأصعدة.

من جانبها، أعربت الوزيرة الألبانية عن تطلع بلادها إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك مع دولة الإمارات في المجالات كافة.

مواد متعلقة

الإمارات ونيوزيلندا تجريان مباحثات لتعميق العلاقات الاقتصادية

الإعلامي محمد مصطفى شردي: مصر لها حالة خاصة في قلوب أولاد الإمارات

الإمارات تشارك في الاجتماع المشترك لوزراء المالية والصحة لمجموعة العشرين

رئيس الإمارات يحضر انطلاق فعاليات معرض المياه والطاقة في إثيوبيا