موعد مباراة الأهلي الأولي في كأس العالم للأندية

تحدد بشكل رسمي موعد اللقاء الأول لفريق الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية في النسخة التي تستضيفها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية والتي تقام خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل ، بمشاركة الأهلي بطل القارة السمراء ومانشستر سيتي بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية التي أقيمت ظهر اليوم عن مواجهة الأهلي للفائز من لقاء اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزلاندي.

وستقام مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي يوم 12 سبتمبر في إفتتاح البطولة التي تحتضنها السعودية.

بينما ستكون مباراة الأهلي يوم 15 سبتمبر مع الفائز من مباراة الاتحاد وأوكلاند في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2023

الأهلي المصري: الفائز بدوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

مانشستر سيتي الإنجليزي: الفائز بدوري أبطال أوروبا 2022-2023.

أوراوا ريد دياموندز الياباني: الفائز بدوري أبطال آسيا 2022.

ليون المكسيكي: الفائز بدوري أبطال الكونكاكاف 2023.

أوكلاند سيتي النيوزيلندي: الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا 2023.

الفائز بكوبا ليبرتادوريس الممثل لأمريكا الجنوبية "سيتم تحديده يوم 4 نوفمبر المقبل.

اتحاد جدة السعودي: ممثل البلد المضيف وحامل لقب الدوري السعودي.