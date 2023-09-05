الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

كهنة كنيسة الأنبا شنودة يترأسون فعاليات الأرثوذكس بسوهاج

الكنيسة
الكنيسة

 يترأس كهنة كنيسة الأنبا شنودة "رئيس المتوحدين" التابعة لإيبارشية الأقباط الارثوذكس في سوهاج، الأحد المقبل، النشاط والفعاليات الرعوية التي تفيض به جنابات المنابر الدينية  اسبوعيًا ذلك بدءً من الساعة السابعة صباحًا. 

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بطاركة الأقباط يرفعون راية الكنيسة المصرية في المحافل الدولية

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استعدادات الكنيسة للاحتفال بعيد النيروز.. تفاصيل "النهضة الروحية"


احتفلت الكنائس المصرية صباح الاسبوع الماضي، بذكرى  صعود جسد البتول مريم عقب فترة صوم العذراء التي استمرت 15  يومًا، وتمثلت الإحتفالات باقامة "زفة العذراء"، وهو مركب روحي يسير في جنابات الكنائس حاملين أيقونات أم النور والدة المسيح، ويرددون الحانًا وترانيم حول سيرة هذه السيرة الفريدة. 


يصادف النشاط الرعوي لهذا اليوم استعدادات الكنائس للإحتفال بـ"عيد النيروز" أي مايعرب بـ"رأس السنة القبطية"، ب الكنائس القبطية  والتي تأتي بعد احتفالات أيام بعيد صعود العذراء مريم إلى الأمجاد السماوية وما سبقتها من صوم يحمل اسم أم النور لمدة 15 يومًا سنويًا.

ترجع المصادر التاريخية هذه المناسبة إلى التقاليد بمصر القديمة ولاتزال الكنيسة القبطية تعيد إحيائها سنويًا لتتفرد بتراث عريق يحمل من عبق التاريخ ما يميزها عن نظيرتها من ذات العقيدة في بلاد الغرب، وتعود أصل كلمة النيروز إلى اللغة السريانية وتعنى "العيد"، بينما تعني في اللغة القبطية الأنهار ولعل لهذا الإسم السبب وراء اقترانها  بموسم فيضان النيل الذي يُعد عصب الحضارة الفرعونية رمز الخير والخصوبة في مصر القديمة، احتفل المصري القديم بتلك المناسبة التي أعتبرت منذ قديم الأزل هى رأس السنه المصرية.

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