نصب على المواطنين فى 50 مليون جنيه.. القبض على صاحب شركة سياحة

نجحت مباحث الأموال العامة، فى ضبط صاحب شركة سياحية حاول غسل 50 مليون جنيه حصيلة النصب والاحتيال على المواطنين فى الجيزة، عن طريق إياهمهم بتقديم خدمات سياحية بأسعار مخفضة.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين ورعايا بعض الدول من خلال قيامه بتأسيس شركة خدمات سياحية "غير مرخصة" وإنشاء موقع إلكترونى باسم الشركة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والإعلان عن قيام الشركة بتقديم خدمات سياحية بأسعار مخفضة "على خلاف الحقيقة".

وأضافت التحريات: فى حالة رغبة المواطنين فى الحصول على تلك الخدمات يقوم المتهم بطلب بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بدعوى إتمام الخدمات المطلوبة وتحصيل قيمتها واستغلاله لتلك البيانات فى سحب مبالغ مالية كبيرة من أرصدتهم البنكية دون علمهم والاستيلاء عليها

وكشفت التحريات محاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 50 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.