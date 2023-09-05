القبض على حداد أنهى حياة مزارع بسبب خلافات الجيرة في أسيوط

تمكنت أجهزة الأمن في مديرية امن أسيوط، اليوم الثلاثاء، من ضبط حداد مرتكب جريمة قتل مزارع نتيجة خلافات جيرة زراعية بينهما.

وفقًا للتقارير، تلقى مركز شرطة أسيوط بلاغًا يفيد بقتل مزارع وإصابته بجروح خطيرة ناتجة عن إطلاق النار عليه باستخدام رشاش. وبعد التحقيق مع عم المزارع، تبَّين أنَّ أحد الأقارب يُدعى "حداد" هو المشتبه به في ارتكاب هذه الجريمة. يُذكر أنَّ حداد هو مقيم في نفس منطقة المزارع.

وأفاد عم المزارع في إفادته للشرطة بأنَّ حدثًا كلامية وقع بين المؤدي للجريمة والضحية نتيجة لخلافات جيرة زراعية بسيطة. وبشكل غير مسبوق، قام حداد بالاعتداء على المزارع باستخدام السلاح الناري الذي كان بحوزته. هذا الهجوم أدى إلى إصابة المزارع بجروح خطيرة أودت بحياته.

بفضل تنفيذ إجراءات التحقيق المناسبة، نجحت قوة أمنية في ضبط الجاني واسترداد السلاح المستخدم في جريمة القتل، والذي تبيَّن أنه "بندقية خرطوش"، إضافة إلى عدد من الطلقات. وأثناء التحقيق مع حداد، اعترف بارتكابه الجريمة وأقر بالخلافات التي كانت سببًا في تصاعدها.

هذا وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان محاسبة المشتبه به وإحالته للنيابة العامة لبدء التحقيقات القضائية. يُشدَّد على أن قوى الأمن قامت بالأخذ بكل التفاصيل والأدلة المادية لضمان إثبات ارتكاب حداد الجريمة وتقديمه للعدالة.

تأتي هذه الواقعة كتذكير مؤلم بأهمية حل المشكلات والخلافات المستمدة من الجيرة بطرق سلمية وبالاعتماد على آليات الحوار والصلح. إن أجهزة الأمن تعكف على تنفيذ دورها في حفظ الأمن وسلامة المواطنين، وهي تضع سائر إمكاناتها لإحلال السلام في المجتمعات التي تَرِبُطُها خلافات زراعية أو اجتماعية أخرى.