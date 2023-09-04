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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

نيللي كريم ضيفة فاطمة مصطفى على راديو 9099

نيللي كريم ضيفة فاطمة
نيللي كريم ضيفة فاطمة مصطفى

تستضيف الإعلامية فاطمة مصطفى، الفنانة نيللي كريم، في برنامجها "الراديو بيضحك" على "الراديو 9090"، وذلك في السادسة مساء الخميس المقبل.

نيللي كريم ضيفة فاطمة مصطفى 

ويتناول اللقاء الحديث عن نجاح نيللي كريم في الدراما والسينما، إلى جانب الكشف عن كواليس وأسرار لأول مرة عن حياتها الفنية والشخصية، وسر تعاونها الفني مع زوجها الفنان هشام عاشور رمضان الماضي. 

نيللي كريم، خطفت الأنظار إليها رمضان الماضي في مسلسل "عملة نادرة"، والذي شاركت في بطولته إلى جانب النجوم جمال سليمان، أحمد عيد، كمال أبورية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، علي الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، هشام عاشور، من إخراج ماندو العدل.

كما يتطرق الحوار الحديث عن نجاحها السينمائي مؤخرا بفيلم "ع الزيرو" مع الفنان محمد رمضان، وسر تعاونها من جديد مع المخرج ماندو العدل، بعد نجاح مسلسل "عملة نادرة". 

"ع الزيرو" يناقش قصة إنسانية مهمة عن معاناة أب فقير بعد مرض ابنه ومحاولة إنقاذ حياته، ولكن تتطور الأحداث ويصبح من الأغنياء، وشارك في بطولة الفيلم كل من خالد الصاوي، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، الطفل منذر مهران، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين، من إخراج ماندو العدل. 

يذكر أن الإعلامية فاطمة مصطفى، استضافت في برنامجها "الراديو بيضحك" على "الراديو 9090"، عدد كبير من كبار نجوم الفن، ويتطرق البرنامج إلى كشف جوانب جديدة في حياة كل فنان وتكريمه على نجاحاته الفنية، ويبث البرنامج أسبوعيًا كل خميس، في تمام السادسة مساءً.

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