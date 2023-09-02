حذاء محمد رمضان يعرضه لموقف محرج من جديد والجمهور: "تقليد لمايكل جاكسون"

أثار الفنان محمد رمضان حالة من الجدل، بعد تعرضه لموقف محرج خلال أداء رقصة على المسرح في حفل أحياه بالخارج، إذ فؤجى أثناء رفع قدمه بتطاير حذائه فالتقطه سريعًا وعاد للغناء، وسرعان ما انتشرت اللقطة على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر اسمه التريند.

محمد رمضان

حذاء محمد رمضان الطائر يتصدر التريند

انتشر مقطع فيديو للفنان محمد رمضان على مواقع السوشيال ميديا، حيث ظهر في الفيديو وهو يرقص إحدى رقصاته الشهيرة، ولكنه تفاجأ بالحذاء الخاص به يطير منه أثناء الرقص، وسرعان ما لاحظ "نمبر وان" الأمر والتقط الحذاء سريعًا ثم عاد إلى الغناء مرة أخرى.

وانهالت التعليقات على مقطع الفيديو المتداول والتي جاءت كالأتي، " من الحماس اعذروووه"، " اتحمس زياده"، "أكيد ميقصدتش"، " هو يقصد يعنى الحذاء طار غصب عنه"، بس كيف رجع لبسه ولا كأنه حصل شي"، " شو قصته مع الاحذية يوم يسقط على الارض يوم يطير فوق رأسه"، " هو عندو سوء اختيار احذيه لانو اكتر موقف محرج اله لام تزحلق بحفل ضيافه للجوائز بسبب الحذاء الاملس"، " تقليد مايكل جاكسون".

تكريم محمد رمضان في مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية

حصد الفنان محمد رمضان على جائزة أفضل ممثل في موسم رمضان لعام 2023 خلال فعاليات مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية، بناءًا على تصويت الجماهير.

وقد تم تكريمه عن دوره المميز في مسلسل جعفر العمدة، خلال شهر رمضان الماضي، وهذا الانجاز يعكس تقدير الجمهور لأداءه الفني وتميزه في الأدوار التي قدمها خلال هذا الموسم.

محمد رمضان

أعرب رمضان عن سعادته مؤكدا،:" وجودي في مدينة العلمين الجديدة أهم من حصولي علي الجائزة جئت هنا لكي أستمتع".

وتعد جائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة للدراما تكريمًا مهمًا للفنان محمد رمضان وتعكس تقدير الصناعة التلفزيونية لمجهوداته وإسهاماته في إثراء المشهد الفني.

آخر أعمال الفنان محمد رمضان

وكان آخر أعمال محمد رمضان فيلم "ع الزيرو" الذي يعرض حاليَا في دور العرض السينمائي، وشاركه البطولة نيللي كريم، جومانا مراد، إسلام إبراهيم، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل .