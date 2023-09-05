الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مصر للطيران تطلق اليوم أولى رحلاتها إلى مدينة بورسودان

مصر للطيران
مصر للطيران

انطلقت فجر اليوم أولى رحلات مصر للطيران_الناقل_الوطني  المباشرة إلى مدينة بورسودان والتي تحمل رقم MS856 وعلى متنها 120 راكب، حيث قامت سلطات المطار بالسودان باستقبال الطائرة بتقليد رش المياه على الطائرة للترحيب بتشغيل هذا الخط الهام وذلك بعد فتح المجال الجوى لشرق السودان ، وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للخطة الطموحة التي تنتهجها  مصر للطيران_الناقل_الوطني نحو التوسع فى شبكة خطوطها الجوية  داخل القارة الأفريقية و في ضوء توجيهات الدولة المصري لتعزيز التعاون وتكثيف التواجد داخل القارة السمراء.

txt

محيي الدين: قمة إفريقيا تناقش سبل تحقيق النمو الأخضر بالقارة السمراء

txt

رئيس القابضة للمطارات يهنئ العاملين بمطار الغردقة لتجديد اعتماد نظام الإدارة المتكامل

هذا وقد استقبل مطار القاهرة الدولي في تمام الساعة  12:20 ظهرا الطائرة فى رحلة عودتها  من مطار بورسودان الدولي وعلى متنها 115 راكب.

جدير بالذكر أن تشغيل خط مدينة بورسودان الذى يعد من الخطوط الواعدة حيث يساهم في زيادة الحركة الجوية والتجارية وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين.

مواد متعلقة

محيي الدين: قمة إفريقيا تناقش سبل تحقيق النمو الأخضر بالقارة السمراء

رئيس القابضة للمطارات يهنئ العاملين بمطار الغردقة لتجديد اعتماد نظام الإدارة المتكامل

بدء التجهيز لاستضافة القاهرة لمؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات لقارة إفريقيا

تحديث أسطول مصر للطيران وتطوير المطارات والملاحة الجوية على مائدة الرئيس السيسى

انطلاق أولى رحلات شركة مصر للطيران إلى مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة

وزير الطيران المدني يلتقي وفدًا من الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية
الجريدة الورقية