مصر للطيران تطلق اليوم أولى رحلاتها إلى مدينة بورسودان

انطلقت فجر اليوم أولى رحلات مصر للطيران_الناقل_الوطني المباشرة إلى مدينة بورسودان والتي تحمل رقم MS856 وعلى متنها 120 راكب، حيث قامت سلطات المطار بالسودان باستقبال الطائرة بتقليد رش المياه على الطائرة للترحيب بتشغيل هذا الخط الهام وذلك بعد فتح المجال الجوى لشرق السودان ، وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للخطة الطموحة التي تنتهجها مصر للطيران_الناقل_الوطني نحو التوسع فى شبكة خطوطها الجوية داخل القارة الأفريقية و في ضوء توجيهات الدولة المصري لتعزيز التعاون وتكثيف التواجد داخل القارة السمراء.

هذا وقد استقبل مطار القاهرة الدولي في تمام الساعة 12:20 ظهرا الطائرة فى رحلة عودتها من مطار بورسودان الدولي وعلى متنها 115 راكب.

جدير بالذكر أن تشغيل خط مدينة بورسودان الذى يعد من الخطوط الواعدة حيث يساهم في زيادة الحركة الجوية والتجارية وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين.