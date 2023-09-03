الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس القابضة للمطارات يهنئ العاملين بمطار الغردقة لتجديد اعتماد نظام الإدارة المتكامل

بوابة الوفد الإلكترونية

هنأ المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية العاملين بمطار الغردقة الدولي وذلك بعد اجتياز المطار لمراجعة نظام الإدارة المتكامل من جانب الجهة المانحة SGS، وهو الاعتماد الذي يختص بمراجعة نظام إدارة الجودة وفق المواصفات القياسية ISO 9001 لسنة 2015، ونظام الإدارة البيئية وفق المواصفات القياسية ISO 14001 لسنة 2015، ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية وفق المواصفات القياسية  ISO 45001 لسنة 2018.

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وأكد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية على أن حصول المطارات المصرية على الاعتمادات والشهادات المحلية والدولية لمختلف جوانب التشغيل يأتي في إطار حرص وزارة الطيران المدني المصري وتوجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران بضرورة مواكبة المطارات المصرية لأحدث نظم الإدارة بكافة الجوانب.

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