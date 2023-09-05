تجمعات لأبناء الجالية المصرية بفيينا أمام وزارة العدل بالنمسا لحضور مباراة الأهلي

يستعد أبناء الجالية المصرية بالنمسا، للتوجه لتشجيع النادي الأهلي، الذي يخوض مباراة ودية قوية خلال معسكره في النمسا، حيث نظم محبو وجمهور الأهلي أتوبيسات خاصة لنقلهم من امام وزارة العدل بالنمسا إلى مقر المباراة ٢١٤ ك.

يأتي ذلك بتنظيم وإدارة من نادي نجوم الرياضة بالنمسا ودعم من صاحب سلسلة مطاعم Lanorma، وتعاون مشترك من النادي المصري بفيينا، وسيدات ملتقى أصحاب الرحلة، وتشمل الرحلة كل الفئات سيدات رجال شباب بنات أطفال.



كما شاركت شركة الكرنك للسياحة توفير اقل سعر للاوتوبيس وذلك كي يتسني للجمهور من أبناء الجالية المصرية بالنمسا المشاركة وتشجيع فريقه.

تجري استعدادات بين أفراد وكيانات الجالية المصرية بالنمسا للتحضير لحضور مباراة النادي الأهلي المصري في النمسا المرتقبة اليوم، وذلك بعد أن انتابتهم حالة من الحزن لإلغاء المباراة التي كان من المزعم إقامتها الأربعاء الماضي.

وتشمل هذه الاستعدادات التي يقوم بها فريق عمل متكامل من أفراد وكيانات الجالية المصرية بالنمسا، حجز الأتوبيسات من فيينا إلى مكان المباراة والعودة.

وقال محمود حميدة، سكرتير النادي المصري بفيينا، إنه تم إعلام افراد الجالية الراغبين في الذهاب الي المباراة عن طريق كل وسائل التواصل المتاحة سواء الاتصال المباشر او عن طريق الفيس بوك او الإنستغرام، فضلا عن تخصيص مجموعة نشطة من الشباب الفاعل لاستقبال الاتصالات.

ويخوض الأهلي مباراة ودية قوية خلال معسكره في النمسا، اليوم الثلاثاء، حيث يلتقي مع نادي برافو السلوفيني، الذي يحتل المركز الخامس في بطولة الدوري المحلي، وذلك على ملعب جراتس، الذي يبعد نحو 25 دقيقة عن مقر معسكر المارد الأحمر.

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