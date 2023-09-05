زيادة أسعار الجبن بجميع أنواعه لـ 3 جنيهات للعبوة الواحدة 

أعلنت بعض شركات الجبن ارتفاع الأسعار بدء من أمس الثلاثاء الموافق ٥ سبتمبر، الأمر الذى أثار غضب المواطنيين خاصة مع عدم التزام الكثير من التجار بالسعر الرسمى، وقام البعض منهم بالبيع بأزيد من السعر المعلن.

شهدت اسعار الجبن ارتفاعا شديدا، حيث اصدرت بعض شركات الاجبان قرارات جديدة ارتفع سعر الجبنه رودس زنة 100 جرام الى 7 جنيهات ونصف كما ارتفع السعر العبوه 100 جرام شيدر الى ٧ جنيهات ونصف سعر البيان المستهلك وبالنسبه للجبنه رودس فيتا/ اسطنبولي/ زيتون/ قديمه زنة 125 جرام ارتفع سعرها الى 9 جنيهات.

كما ارتفعت اسعار جبنه رودس بالبسطرمه / القشطه /الرومي /الفلمنك زنة125 جرام الى تسع جنيهات ونصف وارتفع سعر العبوه زنة 250 جرام اسطنبولي او زيتون او ملح خفيف او قشطه او قديمه الى ١٧ جنيها والعبوة زنة ٥٠٠ جرام ٣٣.٥ جنيها.



والعبوة زنة كيلو اسطنبولى وفيتا بسعر ٦٣ جنيها اما الرومى والفلمنك زنة ١ كيلو ارتفعت الى ٦٤ جنيها، وبالنسبة للجبنة الجولد زنة ٢٥٠ جرام فوصل سعرها إلى ٣٢ جنيها.

