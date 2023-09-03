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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الإقبال على مسابقة أسواق المزارعين فاقت التوقعات

الدكتور إبراهيم
الدكتور إبراهيم عشماوي

أكد الدكتور إبراهيم عشماوى  مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن استجابة الشباب المصري المبدع لتصميم شعار خاص باسواق المزارعين قد حقق أرقامًا فاقت التوقعات.

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هذا وقد بلغ أعداد المشاركين فى المسابقة ما يزيد عن ٣٠٠ متسابقاً قدموا ما يقرب من ٤٠٠ تصميمًا وشعاراً فنيًا.ومن خلال لجنة تحكيم مستقلة ومحايدة ضمت خبراء في مجال التسويق والتصميمات الفنية، فقد تم تصفية وتقييم التصميمات المقدمة من قبل المتسابقين ووقع الاختيار على ٩ أعمال التزمت بقواعد ومتطلبات الشعار، ومن ثم سوف يتم دعوة اصحاب هذه التصميمات لعمل تصفية ثانية ونهائية لاختيار الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى خلال الاسبوع الأول من سبتمبر.

وأضاف عشماوي أن هذه المسابقة كشفت عن ثراء أفكار الشباب المصري وقدراتهم الإبداعية وأختتم حديثه أنه سوف يتم ومن خلال الموقع المخصص بالمسابقة إبلاغ الفائزين التسع لعقد لقاءات منفردة مع اللجنة وذلك لحثهم على الإخراج النهائي للتصميم بكافة تطبيقاته وذلك خلال شهر سبتمبر الحالي.

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