الحوار الوطني.. حزب النور: "التضخم يمس الحياة اليومية للمواطن"

قال محمد محرم ممثل حزب النور بالحوار الوطني: “إن ملف التضخم يمس الحياة اليومية للمواطن ونأمل في تخفيف الضغط عليه بعد وصل معدل التضخم لـ40% وفقًا للبيانات الرسمية”.

أضاف "محرم"، خلال كلمته بجلسة التضخم وارتفاع الأسعار ضمن قضايا المحور الاقتصادي، أن التضخم ظاهرة متعددة الأسباب والعلاج وتسمي سرطان الاقتصاد، مشيرًا إلى أن هناك أسبابًا ساعدت في زيادة التضخم منها سعر الصرف، وتأثير سلسلة الإمداد بالأزمات العالمية.

أضاف أنه من الضرورة إعادة الهيكلة الاقتصادية هذا بجانب مشروعات البنية التحتية في الدول النامية تعدُّ تحديًّا كبيرًا خصوصًا أنها مشروعات لا ذات عائد، لذلك تستنفذ جزءًا كبيرًا من موارد الدولة ولكن في المقابل هي تؤسس دولة جديدة تجذب الاستثمار، مشيرًا إلى أن نمو كمية النقود أكبر من الإنتاج كان من بين التحديات.

اختتم ممثل حزب النور كلمته أن هناك 5 حلول مقترحة لحل الأزمة الاقتصادية بما فيها التضخم منها تطوير القطاع الزراعي، وهو ما يحدث بالفعل هذا بجانب توطنين الصناعة المحلية مشيرًا إلي أن من بين الحلول هو وضع سياسات الأجور لتخفيف الأزمة علي المواطن وخصوصًا أصحاب الدخل الثابت.

أضاف أن من بين الحلول هو توفير مستلزمات الإنتاج، وتطبيق إجراءات أكبر من جانب جهاز حماية المستهلك، وأيضًا تطبيق قرارات الأسعار المعلنة بالإضافة إلى تبني خطاب إعلامي متزن حول القضايا الاقتصادية.