السيسي يطالب المالية بضخ مبالغ معتبرة لتنظيم الأسرة

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزير المالية بضخ مبالغ مالية معتبرة لتنظيم الأسرة، لأن ذلك سيعود بالنفع على الدولة، مضيفًا أن ما سيتم إنفاقه سيعود على المالية العامة للدولة قريبًا.

وطالب الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، وزير المالية محمد معيط، بأن يتم اعتبار الخدمات الخاصة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، ضمن الخدمات المعترف بها ضمن التأمين الصحي.

وكشف خلال المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه تحدث مع وزير المالية عن هذا الأمر، وأنه في حالة ضم ذلك سيكون لها تأثير إيجابي.

وتابع: كل جنيه تنفقه الدولة، على تنظيم الأسرة يوفر 151 جنيهًا، منهم 74 في التعليم، 32 صحة، 28 المرافق، والغذاء والمياه، وتدخل الرئيس السيسي قائلًا: "أنت هتدفع يا وزير المالية،.. مفيش ودخل في حالة ضحك شديد على الهواء".