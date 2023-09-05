الأرصاد السعودية تُحذر مواطني مكة من الطقس المتقلب

تستمر موجة الطقس السئ على أنحاء المملكة العربية السعودية كافة، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، مع احتمال تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وبحسب التقرير اليومي الصادر عن المركز الوطني للأرصاد بشأن طقس السعودية، فقد توقع المركز أن مكة المكرمة ستسجل أعلى درجة حرارة بـ47 مئوية، تليها الأحساء بـ 46 درجة مئوية، فيما تصل الحرارة إلى 45 درجة في كل من المدينة المنورة والدمام وحفر الباطن.

وأضاف أن الرياض وبريدة يتوقع أن تسجلا درجة حرارة بمقدار 42 مئوية، فيما تصل الحرارة إلى 40 درجة مئوية في جدة، و31 درجة مئوية بمدينة أبها.

وأشار إلى أن أجزاء من منطقة نجران وكذلك الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، ستشهد سماءً غائمة جزئيا قد يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة.

إنذار باللون الأحمر على منطقة مكة المكرمة بشأن حالة الطقس

وفي وقت سابق من أمس الإثنين، أصدر المركز الوطني للأرصاد السعودية، إنذارًا باللون الأحمر على منطقة مكة المكرمة، بشأن حالة الطقس.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد منطقة مكة المكرمة اليوم أمطارًا غزيرة، يصاحبها رياح نشطة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول.

وفي سياق متصل، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الاثنين حتى الجمعة المقبل.

جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة والطائف والجموم وبحرة والقنفذة والليث والكامل وخليص وميسان وأضم والعرضيات، ومناطق عسير وجازان والباحة.

وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة ومثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض لتشمل وادي الدواسر والسليل والقويعية وعفيف والأفلاج، ومنطقة مكة المكرمة لتشمل المويه والخرمة ورنية وتربة، ومنطقتي المدينة المنورة ونجران.

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