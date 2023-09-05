الصين.. تباين أسعار النفط لمواجهة توقعات تمديد خفض الإمدادات من السعودية وروسيا

تصدرت الصين محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية بالتزامن مع تباين أسعار النفط اليوم الثلاثاء في التعاملات الصباحية، مع انتهاء الدعم من الإجراءات التي اتخذتها الصين لدعم اقتصادها.

ووفق شبكة "سكاي نيوز"، فيأتي ذلك في مواجهة أثر التوقعات بتمديد خفض الإمدادات من جانب عضوين رئيسيين في "أوبك+ " وهما السعودية وروسيا، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تمدد السعودية تخفيضات النفط الطوعية في أكتوبر، أما من الجانب الروسي فقد قال نائب رئيس وزراء روسيا إن البلاد ستكشف عن اتفاق جديد لخفض الإمدادات في إطار "أوبك+" الأسبوع الجاري.

ونشرت الشبكة ما كشفته شركة "إيه.إن.زد" للأبحاث في مذكرتها قائلة:"البيانات الصادرة الأسبوع الماضي أظهرت أن زيادة الصادرات من إيران ونيجيريا يقابلها انخفاض في إنتاج المملكة العربية السعودية"، موضحة أن الأنباء الواردة من روسيا ساعدت أيضا في تهدئة المخاوف من زيادة الإمدادات من أماكن أخرى،

الصين.. انخفاض العقود الآجلة لخام برنت نوفمبر

فيما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 19 سنتا بما يعادل 0.22 بالمئة إلى 88.90 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أكتوبر 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 85.88 دولار.

يذكر أن الأسواق العالمية تاخذ في الاعتبار بشكل عام الإجراءات التي اتخذتها الصين الفترة الأخيرة لتعزيز اقتصاد البلاد المتعثر، مما جاء في مواجهة الدعم القادم من التخفيضات المتوقعة في إمدادات النفط.

وفي اليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، انخفض إنفاق الأسر في يوليو 5% مقارنتًا بالعام الماضي، وهو انخفاض فاق التوقعات التي كانت 2.5 % واستمرار في التراجع للشهر الخامس على التوالي.