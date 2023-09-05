أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر

سجلت أسعار الذهب في السعودية، استقرارًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، بعدما عادت أسعار الذهب العالمية إلى الارتفاع مع تداولات الاثنين وذلك بدعم من التوقعات أن البنك الاحتياطي الفيدرالي في طريقه إلى التوقف مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء

سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية 204 ريالات أو 54.6 دولار.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 233 ريالا أو 62.7 دولار.

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 175 ريالا أو 46.5 دولار.

سعر الجنيه الذهب في السعودية

سجل سعر الجنيه الذهب 1637 ريالا أو 436.8 دولار.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الأونصة عالميا 1976 دولارا.

أسعار الذهب العالمية

عادت أسعار الذهب العالمية إلى الارتفاع مع تداولات الاثنين وذلك بدعم من التوقعات أن البنك الاحتياطي الفيدرالي في طريقه إلى التوقف مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه في سبتمبر الجاري وذلك بعد عدد من البيانات الضعيفة التي تصدرت عن الاقتصاد الأمريكي كان آخرها ارتفاع معدل البطالة.

سجلت أسعار الذهب الفورية نحو 1942 دولار للأونصة مترفعة خلال جلسة الاثنين بزيادة بنسبة 0.2% لتقترب من أعلى مستوى في شهر الذي سجلته يوم الجمعة الماضية عند المستوى 1953 دولار للأونصة.

وارتفع الذهب خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.3% وذلك بعد صدور عدد من البيانات الاقتصادية عن قطاعات مختلفة في الاقتصاد الأمريكي أظهرت تباطؤ الأمر الذي يدل على بداية ظهور تأثير واضح لسلسلة رفع أسعار الفائدة التي بدأت منذ مارس 2022 على النشاط الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبالتالي تزايدت التوقعات أن البنك الفيدرالي قد يتوقف خلال اجتماعه القادم في 19-20 سبتمبر عن رفع الفائدة للعمل على تقييم الوضع الحالي للاقتصاد قبل اتخاذ قراره بوقف عمليات رفع الفائدة بشكل كامل أو العودة إلى رفع الفائدة مجددًا في اجتماع نوفمبر.

التسعير الحالي في الأسواق يشير إلى احتمال بنسبة 94% أن يقوم البنك الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر، واحتمال آخر بنسبة 57.7% بتثبيت الفائدة أيضًا خلال اجتماع شهر نوفمبر.