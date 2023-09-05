حسين عيسى: عجز الموازنة السبب الرئيسي وراء الاقتراض

أكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة السابق أن عجز الموازنة هو السبب الرئيسي وراء الاقتراض.

وأضاف عيسى خلال لجنة الدين العام وعجز الموازنة، أنه مع عجز الموازنة لابد من ترشيد الإنفاق العام ولكن من الصعب ترشيد الاتفاق دون تطبيق موازنة البرامج والأداء.

واستعرض عيسى عدد من الحلول لسد عجز الموازنة لتقليل الدين، وذلك من خلال تعظيم الموارد، وذلك من خلال توسيع قاعدة الموارد الضريبية دون فرض ضرائب جديدة

وأشار الدكتور حسين عيسى إلى أهمية ملف تسعير الخدمات موضحا ان عجز الموازنة سبب الاقتراض، ولابد من طرح سندات الدين العام، وتوريق الديون بطرق مختلفة وتقليل حجم الدين وتحويل أذون الخزانة إلى مساهمات في المشروعات القومية.

وتحدث عيسى شمول الموازنة مؤكدا أن شمول الموازنة لا يتعارض مع لا مركزية الموازنة العامة.