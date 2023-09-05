السجن سنة مع إيقاف التنفيذ لـ4 أشقاء بتهمة التعدي على سيدة بكرداسة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة 4 أشقاء بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامهم بالتعدي بالضرب على سيدة وشقيقها، بسبب خلافات بينهما بمنطقة كرداسة.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 4872 لسنة 2022 جنايات كرداسة، أن الأشقاء الأربعة "كريم . و"، و"أيمن"، و"سيد"، و"رمضان"، في يوم 15 أبريل العام الماضي، ضربوا المجني عليها "يسرا . ف"، عمدا مع سبق الإصرار على إثر خلافات بينمها، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ضربها وأعدوا لذلك الغرض أدوات وأسلحة "شوم ومطواه" وتوجهوا صوب مسكنها مقتحمين إياه وما إن ظفروا بها حتى كالها الأول ضربة بإستخدام شومه استقرت بيدها اليسرى محدثا إصابتها بكسر بمشطية الأصبع الوسطى بتلك اليد نتج عنه عاهة مستديمة يستحيل بروئها، حال تواجد المتهمين من الثاني حتى الثالث على مسرح الجريمة مشهرين لأسلحة وأدوات لمعاونة الأول على ارتكاب جرمه والشد من أزره.

تحقيقات النيابة في الواقعة

وتابعت التحقيقات أن المتهمين ضربوا عمدا شقيق المجني عليها "همام" بأن كال له الثاني ضربة باستخدام سلاح أبيض "مطواه" فأحدث إصابته بجرح في فروة الرأس حال تعدي باقي المتهمين عليه باستخدام "شوم" محدثين إصابته بكدمات في جدار البطن والساق الأيمن والأيسر والعضد الأيمن، والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما

وأضافت التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاح أبيض "مطواه"، و"شوم" بغير ترخيص والمستخدمة في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق.