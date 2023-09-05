ماذا تعرف عن متحور كورونا الجديد "بيرولا"؟

ما زالت وتيرة القلق والرعب تتصاعد بسبب فيروس كورونا الذي استمر بالانتشار لمدة قاربت على الأربع سنوات من خلال موجات عديدة ومتحورات جديدة، وأخر تلك المتحورات “بيرولا” الذي أخذ في الظهور خلال الأونة الأخيرة.

وعلى غرار المتحورات العديدة التي ظهرت من سلالة أوميكرون، فإن خبراء الصحة العامة دقوا أجراس الإنذار وسط ارتفاع في أعداد الإصابات بالمتحور "بيرولا" في جميع أنحاء البلاد وعدة بلدان أخرى، حيث ظهر متغير "بيرولا" لأول مرة الشهر الماضي بعد أن اكتشف أحد متتبعي الفيروسات عن حالات ظهرت في البداية في الدنمارك، وفي 18 أغسطس، كشفت UKHSA عن اكتشاف حالة واحدة من BA.2.86 في المملكة المتحدة.

يحتوي المتغير الجديد “ريبولا” على أكثر من 30 طفرة في بروتينه الشوكي الموجود على السطح الخارجي لفيروس "كوفيد-19" والذي يساعده على دخول الخلايا البشرية وإصابتها، إلا أن متحور “بيرولا” حظى على اهتمام العالم كونه يبدو مختلفًا بشكلٍ جذري عن أي متغيرات أخرى لفيروس كورونا التي رأيناها حتى الآن.

انتشر المتحور “بيرولا” في أكثر من 11 دولة على الأقل حتى الآن، بما في ذلك الولايات المتحدة، ويظهر تحليل الخبراء المبكر أن "بيرولا" قد يكون أكثر قدرة على التسبب في العدوى للأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد أو تم تطعيمهم ضده.

وحسب خبراء الصحة فإن أعراض المتحور الجديد “بيرولا” تتلخص في الصداع وسيلان الأنف والعطس وربما الحمى والتهاب الحلق والإرهاق، كما أعراض الإنفلونزا التقليدية التي يعرفها واختبرها الجميع سابقاً.

ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان المتغير الجديد "بيرولا" لديه أي قدرة متزايدة على التهرب من الحماية من اللقاحات مقارنة بمنتجات Omicron الأخرى.

وحتى لو لم تعمل اللقاحات بشكل مثالي ضد المتحور، فمن المرجح أن تظل المناعة صامدة، مع تعرض معظم البريطانيين أيضًا لمتغيرات أوميكرون السابقة.