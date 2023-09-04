خطورة متحور كورونا الجديد "بيرولا"

قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن الفئات الأكثر عرضة للخطورة من متحور كورونا الجديد بيرولا، الذين لم يتم تطعيمهم من الأساس ضد الكورونا، ولم يستكملوا التطعيمات، بالإضافة إلى من لم يتناولوا الجرعات التعزيزية، ومن مر على آخر جرعة تعزيزية لهم ستة شهور أو أكثر، ناهيك عن المسنون، ومرضى الأمراض المزمنة المهملة العلاج، البدناء والمدخنون وكل الفئات العمرية التى تعانى من قلة المناعة.

المتحورات الجديدة لكورونا

وأوضح مجدى بدران في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد" أنه على مدار الثلاث سنوات اكتسب متحورات الكورونا قدرات جديدة وأصبحت تتعايش مع تغيرات الطقس والمتحورات الجديدة تعدت العشرين وكلها ظهرت فى فصل الصيف، موضحًا أن الخريف والشتاء الفصلان المفضلان لمتحورات الكورونا حتى الآن، وأن البرودة وانخفاض الرطوبة يزيدان من فرص التوافر البيولوجية لمتحورات الكورونا في البيئة.

الخبرات المصرية الطبية

وأكد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن الدولة المصرية لديها منظومة صحية دفاعية متقدمة تترصد الفيروسات والأوبئة خارج الوطن وتتعقبها داخله، والنجاحات المصرية فى صد ست جولات عاصفة للكورونا شاهدة، وأن الخبرات المصرية الطبية المتراكمة تصنف عالميًا بالمتقدمة.

منظمة الصحة العالمية

وأفاد بدران أن منظمة الصحة العالمية حذرت من المتحور ووضعته تحت المراقبة، وأن متحور بيرولا ليس شرساً حتى الآن، مفيدًا أن متحورات الكورونا فيروسات موسمية قد تتحول لأوبئة من فترة لأخرى. بعد ثلاث سنوات، ولدينا أكثر من ٦٠٠ متحور جديدة بعد ثلاث سنوات لمتحور فرعى واحد هو أوميكرون.

المتحور بيرولا.. والطفرات المستجدة

وكشف عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن المتحور بيرولا لديه طفرات مستجدة، والتي سهلت زيادة قابلية الارتباط شوكة الفيروس البروتينية مع المستقبلات التى تعلو الخلايا البشرية، كما حسنت من قدرات المتحور على المراوغة المناعية والتخفى من الجهاز المناعي للإنسان، لافتًا أن المتحور الجديد لم يكتسب أى ضراوة أو تغييرات في شدة العدوى ،أو شراسة فى التسبب فى مضاعفات حتى الآن.

بيرولا متحور كورونا الجديد

وأشار الدكتور مجدي بدران، إلى أن بيرولا متحور كورونا الجديد يحتوي على أكثر من ٣٠ طفرة في بروتينه الشوكي - الموجود على السطح الخارجي لفيروس كوفيد-١٩ والذي يفيد فى الارتباط ودخول الخلايا البشرية وإصابتها، علاوة على ٣٥ طفرة إضافية تجعله يتفوق على ٦٠٠ من المتحورات المعروفة للمتحور أوميكرون، وتم وضعه تحت المراقبة بعد ظهوره فى ١٦ دولة فى العالم فى أربع قارات.

طرق الوقاية من متحور بيرولا

أفاد مجدي بدران، أن طرق الوقاية من المتحور، باستخدام الكمامة فى كل مكان به تجمعات أو وسائل المواصلات أو قاعات الحفلات وتغطية الفم والأنف بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند العطس أو السعال، وغسل اليدين بشكل متكرر، مع تطهير الأيدى إما بالماء والصابون أو المطهرات الطبية، فضلاً عن الامتناع عن المصافحات أو العناق أو القبلات، والتباعد الاجتماعى، وعدم التدخين، أو التواجد فى مكان المدخنين.