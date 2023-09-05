أحمد سعد يستعد لإحياء حفلاً غنائيًا بالكويت الأيام المقبلة

يستعد النجم أحمد سعد، لإحياء حفلًا غنائيًا فى دولة الكويت، يوم الجمعة 22 سبتمبر الجارى، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول فى موسم الصيف.

أحمد سعد

أغنية قلبي العيل

وطرح النجمان أحمد سعد وعبد الباسط أغنيتهما الجديدة بعنوان "قلبى العيل" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع ورؤية موسيقية حسن الشافعى، والأغنية موسيقى وميكس: حسن الشافعي، ماستر: مايك بوزي

من ناحية اخري، يذكر أن أحمد سعد أحيى مؤخرًا، حفلا كامل العدد فى مدينة العلمين الجديدة ضمن مهرجان العلمين فى دورته الأولى، وقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيه وسط هتاف الجمهور، إذ قدم أغاني: "إيه اليوم الحلو ده" و"وسع وسع" و"صدقيني".

وأكد النجم أحمد سعد فى تصريحات له، أنه سعيد بردود الأفعال التى تلقاها بعد حفله بمهرجان العلمين الجديدة فى دورته الأولى والتى أحياها الخميس الماضى ورفعت شعار كامل العدد.

أحمد سعد

وأضاف أحمد سعد أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وفرت كل الإمكانيات لخروج الحفل فى أفضل صورة شرفتنا أمام العالم كله، مشيرًا إلى أنه سعيد بعرض حفلته غدًا على قناة اون إحدى قنوات المتحدة، وعرض الحفلات الأخرى أيضا.

وكانت آخر أعمال أحمد سعد أغنية "يا ليالي" التى غناها برفقة النجمة روبى، وهى الأغنية التى تجمع بينهما لأول مرة، من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحيى واسماعيل نصرت، وميكس وماستر هانى محروس، ومن إخراج أحمد عبد الواحد.

وكان النجم احمد سعد قد طرح أغنية "هلا بيك يا مدلع"، وهى من كلمات خالد فيرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع وميكس هانى ربيع وماستر ماهر صلاح ومدير التصوير،DOP مازن فتحى ومن إخراج محمد المنشاوي.