الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

حمزة نمرة ينطلق بشيكاغو في ثالث حفلات جولته الغنائية بأمريكا

حمزة نمرة
حمزة نمرة

يحيى الفنان حمزة نمرة، ثالث حفلات جولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، بحفل غنائى في مدينة شيكاغو، ويقدم خلال الحفل مجموعة مميزة من أشهر أغنياته، وذلك بعد أن يحيى أولى حفلات جولته في واشنطن يوم الجمعة 8 سبتمبر، وحفله الثانى فى ديربورن يوم 9 سبتمبر.

حمزة نمرة

أغنية "شيخ العرب"

طرح الفنان حمزة نمرة أغنية جديدة بعنوان "شيخ العرب" ضمن أغاني ألبومه الذي يحمل اسم "رايق"، عبر يوتيوب ومختلف منصات الموسيقى في الوطن العربي.

ويتنقل حمزة نمرة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوروبا، بحفل مميز في العاصمة الفرنسية باريس 15 سبتمبر، مرورا بعدها بيوم بمدينة اوترخت الهولندية، ليضع مسك الختام على جولة حفلاته في مدينة مالمو بالسويد 17 سبتمبر.

حمزة نمرة

ويتعاون حمزة نمرة خلال الألبوم مع نخبة من الشعراء من بينهم عمر طاهر ومحمود فاروق ومحمد السيد وحسام سعيد، بينما تشمل قائمة الموزعين الموسيقيين كل من كريم عبد الوهاب وعمرو الخضري والكندي اندري مينا والموزع اليوناني أبوستليس مالياس بجانب الملحن عمرو الشاذلي، وتم تصوير كليباته بين اليونان وبريطانيا.

txt

حمزة نمرة يُحيي ثاني حفلات جولته الغنائية في أمريكا

مواد متعلقة

حلا شيحة تساند والدها في زيارة لمعرضه الخاص الجديد (شاهد)

كريم عفيفى بجوار إسعاد يونس فى بطولة "عصابة عظيمة"

نشوى مصطفي تستعيد لحظات طفولتها "كنا بناكل لحمة مرة في الأسبوع" (فيديو)

مؤلف سفاح الجيزة يثير فضول المشاهدين: "النهاية هتكون مفتوحة لجزء تاني"

صفوت حسام يستعد لطرح مجموعة أغاني جديدة  بعد نجاح "كله انبهار"

هاني عادل يوضح حقيقة الخلافات بين فرقة "وسط البلد"|سبب غيابهم عن الساحة الفنية

Priscilla يعرض ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى

فيلم "أولاد حريم كريم".. حصيلة إيراداته بشباك التذاكر مساء أمس
الجريدة الورقية