هل ابنة أحمد سعد سبب طلاقه لزوجته علياء بسيوني؟|تفاصيل جديدة تحسم جدل الخيانة

خرجت مصممة الأزياء علياء بسيوني طليقة المطرب أحمد سعد عن صمتها لتحسم الجدل المثار حول السبب الحقيقي وراء طلاقهما الذي أعلنته مؤخرًا خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

علياء بسيوني تكشف سبب طلاقها من أحمد سعد

صرحت علياء بسيوني بأن الطلاق لم يكن شفهيًا، ولكنه تم رسميًا منذ يومين على يد مأذون، قبل إعلانها خبر الإنفصال عبر إنستجرام، مؤكدة أن الطلاق لم يحدث بسبب خيانة أحمد سعد لها مع فتاة لبنانية، كما زعم بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

أحمد سعد وعلياء بسيوني

في الوقت نفسه، كشفت طليقة أحمد سعد عن تفاصيل جديدة أدت إلى الإنفصال، وأهمها إهماله لابنته التي أكدت أنه لم يراها سوى مرتين، الأولى يوم ولادتها والثانية عندما وقع الطلاق، على الرغم من تعرضها لحادث أصابها بكسر في منطقة الفخذ، ولكنه أيضًا لم يهتم بزيارتها أو الإطمئنان عليها بسبب انشغاله في حفلاته وقضاء معظم وقته في الساحل الشمالي.

علياء بسيوني: أحمد سعد هو من اتخذ قرار الطلاق وكان بكامل وعيه

وأشارت علياء بسيوني إلى عائلة الطرفين حاولت التدخل للصلح بينهما، ولكن دون جدوى، لافتة أن أحمد سعد هو من اتخذ قرار الطلاق برغبته، بعد عودته من إحدى حفلاته، دون مراعاة حالة ابنته الصحية، نافية أنه كان وقتها تحت تأثير تعاطي الكحول أو أي مادة مخدرة، بل بالعكس كان بكامل قواه العقلية.

أحمد سعد وعلياء بسيوني

طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

وكانت علياء بسيوني زوجة المطرب أحمد سعد قد فاجأت جمهوره بإعلان خبر طلاقهما رسميًا، وذلك خلال منشور طويل عبر خاصية القصص المصورة "ستوري"على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

خرجت علياء بسيوني طليقة أحمد سعد عن صمتها، لتفجر أسرارًا صادمة كانت السبب الرئيسي وراء انفصالهما، موضحة أن الطلاق وقع بناءً على رغبة أحمد سعد، الذي تسبب في خراب العلاقة الزوجية بينهما من البداية.

أحمد سعد وعلياء بسيوني

طليقة أحمد سعد تصدم جمهوره بأسباب الطلاق: أكبر شكر على المقلب اللي أنا أخدته في العلاقة دي

وكتبت علياء بسيوني: "الحمد لله على كل شيء تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناء على رغبته، حابة أشكر أحمد جدًا على أصله غير الطيب ومعدنه السيء وأحب أقوله شكرًا على قرارك اللحظي غير الموفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة اللي أنا حقيقي تعبت فيها لوحدي تمامًا وحاولت وعديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الأسرة دي وعشان المشوار اللي أنا ابتديته ومكنتش حابة إنه ينتهي".

وأضافت طليقة أحمد سعد: “شكرًا على توقيتك الجميل وأنا قاعدة ببنتي 3 أيام وأنت مش عارف حاجة عشان مشغول في الساحل وخروجاته، وبعدها شغلك".

طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

ووجهت علياء بسيوني رسالة قاسية وشديدة اللهجة لطليقها أحمد سعد قائلة: "أكبر شكر على المقلب اللي أنا أخدته في العلاقة دي، واللي كنت فاهمة إن ليها قيمة، ببني وبضحي وبتنازل عشانها، وأنت طلعتها ولا تسوى، ربنا معايا أنا وبناتي في اللي جاي، وينتقم منك ويديلك على أد كل حاجة حصلت".