رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. يبحث طلاب الصف الثالث الثانوي عن تنسيق الكليات 2023، وذلك بعد الانتهاء من إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023.

ويترقب عدد كبير من طلاب الثانوية العامة، انطلاق تنسيق الثانوية العامة الدور الثاني 2023، وتوقعات تنسيق الكليات 2023 للثانوية العامة، بعد إعلان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني.

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

أكدت وزارة التعليم العالي أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة 2023 بعد إجراء التنسيق الإلكتروني لطلاب الدور الثاني من الثانوية العامة، وتسجيلهم بالمرحلة الثالثة من التنسيق 2023.

لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 :

التقديم الإلكترونى فى تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات 2023، المنصورة . - صورة أرشيفية

يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 برقم الجلوس والاسم الضغط هنا

أو الدخول على رابط موقع التنسيق الإلكتروني

https://tansik.digital.gov.eg/application/

موعد تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة 2023

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، أن يتم فتح تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بعد الانتهاء من امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2023، ويمكن للطلاب التسجيل في الأماكن الشاغرة في الكليات والمعاهد الحكومية المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023

رابط موقع التنسيق الإلكتروني

وكانت قد نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي، عدة أدلة إرشادية تباعًا لمساعدة الطلاب على كيفية اختيار رغباتهم حينما يبدأ الـ تنسيق رسميًا عبر موقع التنسيق الإلكتروني عبر هذا الرابط، وذلك خلال الفترة القادمة.

خطوات التقديم عبر التنسيق الإلكتروني

القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الالكتروني على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»

أو من خلال الدخول على الموقع التالي: ««www.tansik.digital.gov.eg»»

يتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق.

سوف يتقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام .

ويجب مرعاة التالي:

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني:

معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة

الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

وحدد مكتب التنسيق مواعيد إدخال الرغبات وتتم عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات يتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة، كما ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة

وأصدر مكتب التنسيق برئاسة السيد عطا تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق الالكترونى، موضحًا أن القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الالكتروني على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.digital.gov.eg

وأكد مكتب التنسيق أنه يتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق، وسوف يتقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام.

وشدد مكتب التنسيق على أنه اذا اختار الطالب أحد الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإن برنامج الحاسب سوف يخطره فورًا بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات (75 رغبة).

فيما نصح مكتب التنسيق طلاب الثانوية العامة بالحفاظ على الرقم السرى المدون على شهادة الثانوية العامة وعدم منحه للاخرين حيث أن الرقم السرى يمكن الطلاب من الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات أو تعديلها علما بان النظام يحتفظ بآخر نسخة تعديل وبناء عليها يتم ترشيح الطلاب للكليات والمعاهد.

وأعلنت الجامعات الحكومية، الجاهزية الكاملة لاستقبال طلاب الثانوية العامة في معامل التنسيق بالكليات مع توفير الموظفين والفنيين لاستقبال الطلاب ومساعدتهم في تسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكترونى .