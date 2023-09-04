ننشر نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

تنشر بوابة الوفد الإلكترونية نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني برقم الجلوس من الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

واعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني بنسبة نجاح 89.04 في المائة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نجاح 106 آلاف و194 طالبًا وطالبة في الدور الثاني من الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني بلغ 119 ألفًا 348 طالبا وطالبة، حضر منهم 119 ألفًا 271 طالبًا وطالبة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى بدء تلقى طلبات التظلمات من نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثانى اعتبارا من غد الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023، لمدة أسبوع.

وتبلغ وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني لوزارة التعليم العالي لمنح الطلاب الناجحين فرصة في كتابة رغباتهم في تنسيق الجامعات 2023.

وتفتح وزارة التعليم العالي باب تسجيل الرغبات للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد أمام الطلاب الناجحين في نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني عقب إعلانها رسميًا.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني على الموقع الرسمي بعد الاعتماد.

لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني برقم الجلوس الآن (اضغط هنا).

انتهاء امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023

انتهت امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 يوم الثلاثاء الماضي في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وتواصل وزارة التربية والتعليم تصحيح امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني بشكل إلكتروني في مركز التقويم المركزي بمدينة السادس من أكتوبر.

وسارت أجواء امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

واطمأنت غرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة الدور الثاني على متابعة الامتحانات في جميع المحافظات.

وأجريت عمليات تفتيش مكثفة على طلاب الثانوية العامة 2023 قبل دخول لجان امتحانات الدور الثانى من الثانوية العامة باستخدام العصا الإلكترونية لضمان عدم وجود أجهزة إلكترونية.

ووزعت أوراق الإجابة على طلاب الثانوية العامة 2023 الباقيين للإعادة في الدور الثاني قبل بدء اللجان بعشر دقائق لكتابة البيانات الشخصية ورقم الجلوس حتى لا تؤثر على الوقت المحدد للامتحان.