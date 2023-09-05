وفاة طفل صدمته سيارة بطريق القاهرة أسيوط الغربي

لقي طفل بالفيوم حتفه بعد أن صدمته سيارة نقل بطريق القاهرة أسيوط الغربي في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل الجثمان إلى المستشفي العام وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

اصطدام سيارة نقل بطفل بطريق القاهرة أسيوط الغربي

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بوقوع حادث اصطدام سيارة نقل بطفل بطريق القاهرة أسيوط الغربي بالقرب من نقطة إسعاف قصر الباسل ووفاته وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين مصرع طفل يدعي يحيي شاهين أبو بكر وتم نقل الجثة الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وقد لقي شاب بالفيوم حتفه، بسبب صعق كهربائي، تم نقل الشاب إلى استقبال مستشفى طاميه المركزي وتبين وفاته وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطه طاميه بمصرع شاب نتيجة صعق كهربائي، أثناء عمله، ليجري نقله إلى مشرحة المستشفي.

اتقلت أجهزة الأمن إلى المستشفى وتبين ان الشاب يدعى "كريم حسين"، 23 سنة، أصيب بصعق كهربائي، نتيجة لحدوث ماس كهربائي،تم إيداع جثة الشاب في ثلاجة الموتى بمستشفى طاميه المركزي ، تحت تصرف النيابة العامة التي إمرت بتسليم الجثمان لأسرته وتولت التحقيق.

حريق منزل

ومن جهه اخرى تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالفيوم من السيطرة علي حريق هائل شب بمنزل مكون من 3 طوابق دون وقوع إصابات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بنشوب حريق بمنزل مكون من 3 طوابق بمنطقة دار الرماد بمدينة الفيوم وعلي الفور إنتقلت سيارات الحماية المدنية والاسعاف الي مكان الحريق وتم السيطرة علي الحريق وإخماد النيران ولم يسفر عن وجود أي إصابات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.