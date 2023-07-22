هل غدًا الأحد إجازة رسمية بأجر كامل؟

الأحد إجازة رسمية.. من العبارات الأكثر بحثًا خلال الساعات الأخيرة على محرك البحث "جوجل"، وحاز على اهتمام كثير من المواطنين ويتساءل الكثير من المواطنين هن هل غدًا الأحد اجازة رسمية بأجر كامل؟، وجاء هذا السؤال عقب انتهاء إجازة العام الهجري الجديد واجازة نهاية الأسبوع.

هل غدا الأحد إجازة رسمية؟

غدا الأحد 23 يوليو 2023، إجازة رسمية للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 71 لثورة 23 يوليو 1952 وانتهاء الحكم الملكي وإعلان الجمهورية، كما أنه ووفقا لقوانين العمل المعمول بها في البلاد، يكون غدا الأحد إجازة رسمية بمناسبة ثورة 23 يوليو 1952.

ويستفيد من هذه الاجازة احتفالًا بمناسبة ثورة 23 يوليو أكثر من 35 مليون عامل بالجهاز الإداري للدولة والقطاعات الحكومية والعاملين بالقطاع الخاص.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارا منذ عدة أيام باعتبار يومي الخميس 20 يوليو والأحد 23 يوليو إجازتين رسميتين بأجر كامل للعاملين بالقاطعين الحكومي والخاص، بمناسبة رأس السنة الهجرية وغدا الاحد الذكرى الـ 71 لانطلاق ثورة 23 يوليو 1952.