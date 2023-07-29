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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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خبير يحذر من التعامل مع قرار العمل "أونلاين" على أنه يوم إجازة (شاهد)

العمل من المنزل
العمل من المنزل

عقب الدكتورعماد طلعت، خبير التنمية البشرية، على قرار مجلس الوزراء بشأن اعتبار يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل من المنزل.

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وقال "طلعت" خلال تصريحاته ببرنامج "ًصباح الورد"، المذاع عبر فضائية " ten"، اليوم السبت،  إن رد فعل البعض كان سلبي ، وهو أمر غريب، معلقا: "الإنسان عدو ما يجهل" ويجب على الجميع استيعاب قرار الحكومة.

 

وأشار إلى أنه يجب النظر إلى القرار بشكل إيجابي وأنه يأتي في إطار الترشيد، ويجب أن نتكيف معه، محذرا من النظر إلى العمل "أونلاين" على إنه يوم إجازة من العمل خاصة وأنه متصل بيومي الجمعة والسبت.

 

وواصل طلعت أنه اعتبار يوم الأحد يوم عمل من المنزل له جوانب إيجابية عديدة، ومنها تخفيف زحام المرور، وترشيد استهلاك الكهرباء، وموعد الاستيقاظ من النوم سيكون أفضل،قائلا: "هتشتغل من البيت وإنت ريلاكس وهتوفر وقت".

واستطرد أنه يجب على الأشخاص الذين سيعملون من منازلهم يوم الأحد عدم التعامل معه على أنه يوم عطلة.

 

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه اعتبارًا من أول يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس، سيكون العمل من المنزل للعاملين بالمصالح الحكومية، وذلك وفق تقدير الوزارات وذلك لترشيد استهلاك الكهرباء.

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