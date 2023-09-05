إنذار رسمي لوزيرة الثقافة لفتح تحقيق عن أخطاء إدارة مهرجان الموسيقى العربية

قدم ايمن محفوظ المحامى انذار رسمي لوزيرة الثقافه لفتح تحقيق موسع عن أخطاء مهرجان الموسيقي في دوارته السابقه في تلميح للوجود شبهه فساد ومصالح شخصيه بتكرار التعاقد مع اسماء مكرره كل عام مثل عاصي الحلاني وصابر الرباعي. وسعد رمضان. والا سيضطر محفوظ لتقديم بلاغ للنائب العام بهذا الشان.

وزيرة الثقافة

وجاءت بدايه الانذار الموجه من المحامي للوزيرة الثقافه دكتورة نيفين الكيلاني جاء فيه انه قبل انطلاق مهرجان الموسيقي العربيه في دورته ال 32 ووجود اداره جديده للمهرجان. فكان ينبغي فتح تحقيق موسع في بعض المخالفات التي اثيرت في دورات المهرجانات السابقه من تكرار ذات الوجوه الفنيه العربيه في كل دوره للمهرجان مثل عاصي الحلاني وصابر الرباعي وسعد رمضان.

واشار محفوظ في انذاره الى ان تكرار الوجوه الفنيه العربيه قد ينبئ عن شبهه اساءه اداره مهرجان الموسيقي العربيه في دوراته السابقه التي كانت لابد ان تعتمد علي الاختلاف والتغيير ويطرح اسباب للاتهامات تتعلق بمصالح فنيه او شخصيه للمطربين المكررين في اغلب دورات المهرجان. وايضا لابد من بحث اجور الفنانين العرب المتعاقد معهم المهرجان في دوراته السابقه.

حفاظا علي المال العام.واستطرد محفوظ بانذاره كما ان هناك مخالفات تتعلق باستمرار اداء رئيسه المهرجان جيهان مرسي لعملها رغم عدم استيفاء الشروط اللازمه للشغل هذا المنصب بشكل قانوني .فعلي الرغم ان اداره المهرجان الحاليه تسعي للاثبات وجودها وعمل مهرجان مختلف عن الدورات السابقه فان هذا يعد اشاره علي وجود اخطاء سابقه للمهرجان في دوراته السابقه. فحرصا منا علي محاسبه كل مخطئ وملاحقه اي فساد.واختتم محفوظ انذاره لوزيرة الثقافه المرسل بخطاب رسمي بعلم الوصول.

اننا نتقدم بهذا الانذارالرسمي بغيه الامر بفتح تحقيق موسع في مخالفات مهرجان الموسيقي العربيه في دوارته الاخيره ومحاسبه اداره المهرجان السابقه وحتي تظهر الحقيقه في شفافيه معتاده من وزاره الثقافه وحتي ينتهي التحقيق باعلان نتائجه علي العلن واتخاذ اللازم قانونا. والاسوف نتقدم ببلاغ للنائب العام لفحص تلك المخالفات.