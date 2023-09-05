فتح باب الترشح لبرنامج الإيسيسكو للتدريب على القيادة من أجل السلام

أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) فتح باب الترشح أمام الشابات والشباب من دول العالم الإسلامي وخارجه للمشاركة في برنامج الإيسيسكو للتدريب على القيادة من أجل السلام والأمن (LTIPS) دورة 2023، تحت شعار "زرع بذور السلام عبر تعبئة القيادات النسائية والشبابية"، حيث سيتم اختيار عدد من المتقدمين لتلقي دورات تدريبية تؤهلهم، بعد اجتيازها بنجاح، أن يصبحوا سفراء الإيسيسكو من أجل السلام.

تأتي الدورة الجديدة من هذا البرنامج في إطار الاحتفال بعام الإيسيسكو للشباب، الذي يحظى برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وسيتم إطلاقه رسميا في احتفالية كبيرة بالقاهرة قريبا.

وتشجع الإيسيسكو الشابات والشباب على الترشح للمشاركة في هذا البرنامج، الذي يهدف إلى بناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم القيادية، من خلال 10 وحدات تدريبية تعتمد مقاربة الإيسيسكو 360 درجة للسلام، مع التركيز على الأبعاد المختلفة لبناء السلام وتعزيزه، وإتاحة الفرصة أمامهم للحوار مع قادة ملهمين من أجيال ودول مختلفة، بالإضافة إلى ورشة عمل خاصة بحاضنة السلام الشبابية.

إطلاق مسابقة لأفضل مشاريع السلام

وفي نهاية البرنامج التدريبي، سيتم إطلاق مسابقة لأفضل مشاريع السلام، ومنح جوائز لأكثرها إبداعا، حيث سيستفيد أصحاب المشاريع الفائزة من الدعم المالي والفني لإنجازها. كما سيتم تعيين أعضاء فوج 2023 رسميا سفراء الإيسيسكو للسلام، مع توفير التوجيه والدعم الخاص لمشاريعهم.

ويجب أن يكون المترشح لبرنامج الإيسيسكو للتدريب على القيادة من أجل السلام والأمن مستوفيا للشروط التالية:

• أن يكون عمره بين 18 و35 عاما بحلول 31 ديسمبر 2023.

• إثبات الانخراط في قضايا السلام والأمن، والقيادة وتأهيل النساء والشباب، سواء على مستوى البحث، أو في إطار الجمعيات أو منظمات المجتمع المدني.

• إتقان إحدى لغات عمل منظمة الإيسيسكو الثلاث (العربية - الإنجليزية - الفرنسية)، للتمكن من المشاركة في جميع الجلسات.

ويمكن للراغبين في الترشح للمشاركة في البرنامج التعرف على المزيد من المعلومات حوله، ومبادئ الالتزام الخاصة به، وملء استمارة الترشح عبر الرابط: https://icesco.org/ar-ltips ، وذلك في أجل أقصاه يوم 30 من سبتمبر 2023 على الساعة 23:59 بتوقيت غرينتش، وستقوم لجنة خاصة بدراسة استمارات المترشحين واختيار المشاركين في فوج 2023 من البرنامج وإعلامهم بجدول التدريب.